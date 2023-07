Per Tc Cagliari e Torres inizia la caccia alla A2M 

È una domenica importante per il tennis sardo. Scattano oggi le finali del campionati nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre. Tc Cagliari e Torres Tennis giocano l'andata delle doppie sfide che decideranno chi verrà promossa nella A2 2024. I cagliaritani, dopo aver vinto il girone e riposato una settimana, volano a Lecce per affrontare l'Outline Tennis School (4-0 nel derby pugliese contro il Ct Maglie). I sassaresi, reduci dal 4-2 rifilato in Toscana al Ct Lucca, iniziano la loro finale dai campi in terra battuta di Viale Adua, dove arrivano i marchigiani del Tennis Macerata. Tra sette giorni, finale di ritorno a sedi invertite.

B2, domenica decisiva

Oggi è il giorno decisivo per la B2, con i match di ritorno di playoff e playout. In B2 maschile, sono intatte le chance di promozione del Tc Porto Torres, che ospita il Tc Sale. L'andata, disputata nel circolo alessandrino, è finita 3-3: una vittoria premierebbe i turritani mentre, in caso di nuovo pareggio, si disputerebbe un doppio aggiuntivo per decidere chi volerà in B1. Per la B2 femminile, la Torres ospita il Tc Parioli. All'andata, le sassaresi si sono imposte per 3-1 a Roma, quindi hanno due risultati su tre a disposizione per confermarsi nell'ambita categoria nazionale.

La Sardegna cerca il tris

Anche il tabellone nazionale di Serie C vedrà oggi la sua conclusione, con tre squadre sarde in lizza nella corsa alla B. Tra gli uomini, il Poggio Sport Village è a un passo dalla prima storica promozione. La vittoria per 6-0 contro il Ferratella, a Roma, è il viatico migliore, visto che ai padroni di casa basterà vincere uno dei sei match in programma a Poggio dei Pini per strappare il pass nazionale. A un match dal salto di categoria anche il Ct Decimomannu femminile, che gioca in casa contro il Capanno Academy dopo aver vinto 4-0 a Latina. Situazione più complicata, ma non certo compromessa per il Tc Moneta che, dopo aver perso 4-2 in casa del Cus Genova, cercherà di ribaltare il risultato nel match organizzato sui campi del Tc Arzachena.

