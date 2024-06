Per Spalletti un ritorno alle origini 

Per l’Italia quella odierna sarà la seconda partita a Empoli, dove Luciano Spalletti ha chiuso la sua carriera da calciatore e intrapreso quella da allenatore prima nelle giovanili e poi in prima squadra, portata dalla Serie C1 alla Serie A: «I biglietti qui li ho comprati tutti io», ha scherzato ieri il ct, «lo stadio sarà pieno di miei amici. A Empoli ho giocato, ho iniziato ad allenare i giovani, poi la prima squadra. Sarò a casa mia».

Come il portiere Vicario, che si è detto «super emozionato» di «tornare per la prima volta al Castellani con la maglia della Nazionale, ripensarci e prenderne coscienza sarà un momento emozionante: per me, per i miei genitori, per tanti empolesi che mi vogliono ancora bene e mi hanno permesso di giocare questa gara. È la squadra che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra in Serie A, di coronare il sogno di giocare in Premier League. Sarò sempre riconoscente all’Empoli».

L’unico precedente della Nazionale maggiore a Empoli risale al maggio 2017 quando gli azzurri superarono 8-0 San Marino con tripletta di Lapadula (che ha poi scelto di giocare per la nazionale peruviana). Con la Bosnia invece i precedenti sono cinque: il bilancio è di tre successi per l’Italia (l'ultimo nel novembre 2020 in Nations League, un 2-0 firmato Belotti e Berardi che valse la qualificazione alle Finals), un pareggio e una sconfitta.

