Per Spalletti è l’ora delle scelte 

Firenze. «Mi prendo tutto il tempo che ho a disposizione per prendere la decisione più corretta, devo fare alcune valutazioni, comunque entro l'ora di cena penso di poter dare l'annuncio». Così Luciano Spalletti tiene tutti con il fiato sospeso – per primi i suoi giocatori – in vista della compilazione della lista definitiva dei ventisei per l'Europeo, che dovrà essere inviata entro stasera. Tre della lista iniziale saranno inevitabilmente tagliati, dunque. «Che cosa dirò a chi non porterò con me in Germania? Che mi dispiace tantissimo, sicuramente», ha tenuto a precisare il commissario tecnico azzurro al termine del test con l’Under 20 (terminato 3-1) che ha preceduto il rompete le righe per trentasei ore (l’appuntamento a Coverciano è per domani). «Ho avuto tutti a disposizione pur sapendo che qualcuno può restare fuori. Ho un gruppo splendido e questo gruppo è lo stesso cui ricorrerò anche in futuro», ha puntualizzato. «Chi non partirà, pertanto, si allenerà comunque».

I tre ballottaggi in questione riguardano uno tra Provedel e Meret, tra Fagioli e Ricci e tra Zaccagni e Orsolini.

Gli azzurri ai box

Alcuni gli azzurri acciaccati e apprensione per uno in particolare. «Ma io mi fido dei miei medici, mi hanno detto che è quasi certo che Barella riesca a recuperare per la gara con l'Albania», ha tagliato corto il ct spazzando via sul nascere eventuali dubbi sulle sue condizioni. Il centrocampista cagliaritano dell'Inter è alle prese con un affaticamento muscolare per cui in questi giorni di raduno non ha lavorato con i compagni. Tra le situazioni da monitorare anche quelle riguardante il portiere Meret che ieri nel corso del riscaldamento ha accusato un fastidio muscolare e di un altro giocatore, uno dei centrocampisti, di cui il commissario tecnico, però, non ha voluto fornire il nome.

Il test con l’Under 20

Dopo l'amichevole pareggiata 0-0 a Bologna con la Turchia gli azzurri sono tornati a Coverciano. Spalletti ieri ha mandato in campo per il test con l'Under 20 di Bollini molti di quelli non impiegati martedì: schierata con il 3-5-2 l'Italia si è presentata con Provedel in porta, Gatti, Buongiorno e Calafiori in difesa, Bellanova, Frattesi, Fagioli, Folorunsho e Darmian a centrocampo, Scamacca e Raspadori in attacco. Proprio Scamacca è andato subito a segno al 4' su assist di Darmian. Impiegati tra gli azzurrini Under 20 El Shaarawy e Ricci.

Le parole di Buffon

E del commissario tecnico ha parlato Gigi Buffon. «Spalletti è sicuramente il valore aggiunto di questa Nazionale», ha tenuto a precisare ieri a Solomeo (in provincia di Perugia), rispondendo alla domanda se il ct possa essere considerato il Sinner degli azzurri. L'ex portiere ha evidenziato anche che il gruppo è «un'ottima squadra spesso sottovalutata, nella quale ci sono anche quattro individualità che sono di livello mondiale».

