Per sovvertire le regole Ispirazione, forza, libertà: questo è “Spaziomusica” 

Quarantacinque edizioni tra ricerca, sperimentazione e apertura verso i territori più avanzati della creazione musicale. Da domani, e sino al 29 settembre, torna il Festival “Spaziomusica”, organizzato dall’associazione nata nel 1982 da un’idea del compositore Franco Oppo e da allora impegnata nella promozione della musica contemporanea e d’avanguardia. L’edizione 2026 porta il titolo “Orbitae” e sviluppa un programma che mette al centro l’interazione tra performance dal vivo, installazioni interattive, elettronica, arti audiovisive e innovazione digitale, con prime assolute, progetti di ricerca, collaborazioni nazionali e internazionali e una presenza significativa delle nuove generazioni di compositori e interpreti.

I protagonisti

Un cartellone ampio che riunisce compositori, interpreti, performer e protagonisti della ricerca elettronica e multimediale: tra gli ospiti di Orbitae 2026 figurano Massimiliano Furia con il progetto per percussioni “Derma”; Daniele Fasani e Massimo Marchi con “Piano Hero” di Stefan Prins; l’arpista Maria Gilda Gianolio con “Flux”; il chitarrista Sergio Sorrentino con il progetto multimediale “Glass Guitar” dedicato alla musica di Philip Glass; Raffaele e Nicola Bertolini con cinque prime assolute; Luca Micheletto con “Cammei contemporanei”; gli artisti polacchi Małgorzata Dancewicz e Krzysztof Pawlik (Inire) con la performance site-specific “Places 1.1”; Raffaele Matta, protagonista anche insieme a Enrico Sesselego; Fabrizio Casti ed Elio Martusciello con “Ritornanze Between Us”; Sandro Mungianu, Margarita Borzilova e Giulia Pizzo con lo spettacolo multimediale “Clusters”; Gabriele Marangoni, Eleonora Steri e Sandro Mungianu con l’installazione e concerto “AÉRAS N.2”; e l’Ensemble Scisma, diretto da Marco Caredda, con il progetto “A Franco”. A questi si affiancano le nuove generazioni della ricerca musicale ed elettronica e i numerosi giovani artisti coinvolti in “Soundtrack” e “Sounding Algorithms”, componendo un programma che attraversa musica acustica ed elettroacustica, live electronic, performance audiovisiva, installazione e ricerca interdisciplinare.

Il tema

Il termine “Orbitae” richiama i percorsi ciclici e le rotazioni della musica contemporanea attorno a nuclei di innovazione: generi, tecnologie, pratiche artistiche e persone che gravitano gli uni attorno agli altri, entrando continuamente in relazione e disegnando nuove traiettorie culturali. È un’immagine che sintetizza la vocazione multidisciplinare coltivata da “Spaziomusica” fin dalle origini, con una ricerca che attraversa le declinazioni audio, video e performative della musica, aprendosi al movimento corporeo, alla gestualità e all’immaginario visivo.

Su il sipario

La programmazione di “Spaziomusica” prenderà il via domani al Conservatorio di Cagliari, dove alle 18 si aprirà la prima giornata di “Soundtrack”, progetto tra i diversi Conservatori italiani, con Elia Aresu e Nicola Vacca, Luca Vargiu e Mario Ganau. Alle 19 la serata proseguirà con “KAR”, azione improvvisata per trio elettroacustico in collaborazione con Tempo Reale. In scena Francesco Giomi all’elettronica, Ivana Busu alla fisarmonica ed elettronica e Silvia Corda al pianoforte. Il titolo riprende la parola “kar” – forza vitale, anima, rocca, spina – dal lessico immaginario attribuito agli antichi della Sardegna da Sergio Atzeni in “Passavamo sulla terra leggeri”: una tensione interna capace di attraversare i materiali sonori e mettere in crisi una forma già organizzata tra deviazioni, stratificazioni, urti e dinamiche improvvisative.

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