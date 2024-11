Per sostituire Fitto si cerca un tecnico  

Meno di un mese. Se tutto andrà bene, a fine novembre Raffaele Fitto lascerà il suo posto da ministro per vestire ufficialmente la casacca del commissario europeo. E nel rebus per la sua sostituzione inizierebbe a farsi strada anche l'idea di una figura tecnica, che possa prendere in mano almeno i dossier più delicati (e dal portafoglio parecchio importante) del Pnrr e dei Fondi di coesione.

Giorgia Meloni, dice chi le ha parlato, ancora non si sbilancia, in attesa che il suo ministro superi il test dell'audizione al Parlamento europeo. Lui, nelle ultime settimane, a Roma non si è quasi più visto. Fa la spola tra Bruxelles e Strasburgo, incontra gli europarlamentari, si prepara per quell’esame impegnativo. Nell'attesa, la premier starebbe valutando in solitaria le varie opzioni per coprire la casella che, è convinta, Fitto lascerà libera. Dopo l'affaire Sangiuliano e la bufera sul capo di gabinetto del suo successore, Alessandro Giuli, la leader di Fdi vorrebbe evitare altri polveroni che rischiano di offuscare l'immagine del governo. Anche per questo, nelle ultime settimane, sarebbe spuntata l'idea di affidare il ministero a una figura più istituzionale che politica (ma Ylenja Lucaselli, uno dei nomi circolati, intanto declina dicendosi «felicissima» dove sta, in commissione Bilancio alla Camera). Non è escluso che inizialmente Meloni mantenga l’interim.

RIPRODUZIONE RISERVATA