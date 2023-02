«Per Solinas lezioni sulle fonti del diritto medievale» 

Una proposta di contratto per un ciclo di lezioni, dalla durata di sei mesi, in “Storia delle fonti del diritto medievale moderno”. È questo il pacchetto di docenze, pare non retribuite, che sarebbe stato proposto al governatore Christian Solinas da parte della Unilink di Roma, l’università telematica nella quale lavora il dirigente Roberto Raimondi, coinvolto con il presidente della Giunta e con il suo collaboratore, Christian Stevelli, in un’inchiesta per corruzione aperta dalla Procura di Cagliari. Secondo l’ipotesi del pm Giangiacomo Pilia, il docente Raimondi avrebbe ottenuto la nomina alla direzione generale di Eni Cbc Bacino del Mediterraneo, in cambio della promessa di delle docenze nell’ateneo romano e di altre a Tirana, oltre ad una laurea honoris causa nell’ateneo albanese.

Ma proprio dall’altra sponda dell’Adriatico, il rettore della università pubblica di Medicina di Tirana, Arben Gjata, prende le distanza dall’inchiesta e dalle notizie che arrivano dalla Sardegna. «Solinas non è mai stato docente presso questa Università e non ha ricevuto il titolo di dottore honoris causa o alcun tipo di onorificenza». Un concetto che al massima autorità dell’ateneo albanese ha voluto ribadire sia in una nota su Facebook che in un’intervista su Euronews. C’è da dire, però, che la Procura ha ipotizzato un reato scivoloso, la corruzione, che può essere contestato non solo quando si ottengono denaro o altre utilità, ma anche quando si accetta la promessa dei benefici in cambio di favori. Dal canto loro, i difensori di Solinas – gli avvocati Salvatore Casula e Roberto Nati – respingono con forza sia l’una che l’altra ipotesi.

Nel frattempo le difese e il pubblico ministero Pilia si stanno preparando per l’udienza davanti al Tribunale del Riesame che è stata fissata per domani e che dovrà decidere sulla validità del sequestro dei telefoni agli indagati. Nel secondo filone d’indagine, il presidente della Regione è indagato con l'imprenditore Roberto Zedda, titolare con le sue società di numerosi appalti e assegnazioni con enti regionali, ma anche acquirente di una proprietà immobiliare di Solinas, acquistato secondo l’accusa a dieci volte il valore effettivo.

