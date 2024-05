«Per Soddu il tempo è scaduto» 

Una possibile via d’uscita resta ancora da immaginare. La giunta Soddu trema ancora in vista del prossimo Consiglio sul bilancio che ha tempi strettissimi alla luce dell’ultimatum della Regione a tutti i Comuni ritardatari. Le dimissioni dei cinque assessori, annunciate venerdì dal sindaco, non sembrano per ora aprire una possibile breccia. Il presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, neo consigliere regionale della lista per Todde, promette: «Fisserò il Consiglio a brevissimo perché le trattative vere o presunte del sindaco non possono incidere sulle scadenze già abbondantemente non rispettate per l’approvazione del bilancio». Parole severe, in linea con il duro attacco nell’ultima seduta a un anno e mezzo dalla rottura tra ex alleati che ha mandato in tilt la coazione guidata da Andrea Soddu, costretto ora a contare sull’apporto di consiglieri eletti nel centrodestra come Pietro Sanna e Viviana Brau. Sponde importanti ma non sufficienti per la traversata insidiosa del bilancio che segna la sorte della consiliatura.

Lo scontro

«Certifica quello che noi sosteniamo da un anno e mezzo, cioè che Soddu abbia mutato geneticamente l’appartenenza politica, ma solo per convenienza personale», sostiene Cocco, accusato dal sindaco di aver rinunciato al ruolo di garante del Consiglio e di tifare per l’arrivo del commissario. «Quello che ha detto recide ogni possibilità di dialogo, è tutta una sceneggiata, dal tentativo di mediare alle dimissioni degli assessori che sono farlocche perché non sono state protocollate», replica Cocco contrattaccando: «Ennesimo esempio di poca serietà istituzionale. Soddu non ha tentato il dialogo e il tempo è scaduto». E aggiunge: «Ha un concetto padronale dei ruoli istituzionali perché si è imparziali solo se si parteggia per lui». In questo contesto il dualismo emerso forte in occasione delle elezioni regionali con Cocco eletto nel Campo largo e Soddu candidato senza successo nella coalizione di Renato Soru diventa granitico.

Progetto per Nuoro

La consigliera comunale Lisetta Bidoni dall’opposizione rilancia la richiesta di dimissioni. «L’esperienza di Soddu è finita. Ha perso i due terzi della sua maggioranza, non ha più i numeri per governare per cui - sottolinea - non è politicamente corretto imputare alle opposizioni il commissariamento dell’amministrazione e non è neanche ammissibile il ritiro dell’ordine del giorno con un pesante richiamo delle opposizioni alla responsabilità politico-amministrativa di cui lui in questi ultimi mesi non ha dato alcuna prova. Prenda atto della realtà e degli errori commessi e si dimetta in modo irrevocabile». La mappa dei numeri è sempre più complessa per Soddu anche se c’è chi ipotizza un’ultima ancora di salvezza: l’astensione con l’assenza alla seduta da parte di tre consiglieri di opposizione. Ma finora tutti gli esponenti di minoranza, di centrosinistra e di centrodestra, eccetto Sanna e Brau, si sono espressi per il no al bilancio.

