Per Soddu giù i consensi, è polemica 

Il crollo (-12,5 % rispetto al 2022) nell’indice di gradimento dei nuoresi del sindaco Andrea Soddu? Figlio della virata a destra e della sua inconcludenza. Lo sostiene la segretaria cittadina di Italia in Comune, Marilena Rojch. «I risultati del Sole24Ore completano il quadro di uno scenario disastroso per Nuoro, che solo chi non vuol vedere non vede - dice la Rojch -. Dopo i dati mediocri sul Pnrr e l’avvilente medaglia d’argento per la città più triste d’Italia, arriva la mazzata sul gradimento del sindaco Andrea Soddu». Soddu conserva il gradimento del 52 per cento dei nuoresi. Ma Italia in Comune attacca: «In pochi mesi, il primo cittadino ha compiuto un capolavoro, in negativo, cancellando anni di buona amministrazione, di lavoro collettivo». L’affondo finale è sulla frattura in maggioranza: «Si è sbarazzato degli alleati usciti dalle urne e non ha mai smentito l’accordo con la destra di Pietro Sanna e Viviana Brau. Mentre la città è ferma sui temi fondamentali: economia, diritto alla salute, mobilità istruzione e cultura. Non un’opera pubblica è fruibile: ex mulino Gallisay, Artiglieria, anfiteatro, Tribu. Centro intermodale, galleria di Mughina. Tutto chiuso. E nessuna istituzione culturale è rimasta al Comune: biblioteca Satta e UniNuro sono della Regione». (f. le.)

