Per socializzare c’è la Festa dello sport 

Quattordici discipline, diciotto società, un pomeriggio di festa. Lo sport monserratino in vetrina sabato in via dell’Argine, con la Festa dello Sport 2025, una giornata a disposizione delle associazioni della città per mettersi in mostra e per bambini e ragazzi del territorio di provare e appassionarsi a nuove discipline. Dalle 16 alle 19 si terranno dimostrazioni di basket, calcio, danza, ginnastica ritmica, tiro con l’arco, rugby, muay thai, boxe, taekwondo, capoeira, volley, go kart, zumba e baseball. Coinvolte la State 1 Racing Team, Boxing Team Spiga, La Salle Calcio, Cagliari Rugby Club, Arcieri Uras, Accademia Taekwondo Itf, Metropolitan Softball, Wolves’ Den Muay Thai, Asd Turbo, Paluna D&F, Asd Capoeira, Polisportiva Is Bingias, La Fabbrica dei Sogni, Azzurra Calcio, Pgs Panda, Pgs Condor, Mediterranea Cagliari, Aurora Basket. Ciascuna riceverà un premio al termine della serata, organizzata dall’assessora allo Sport Fabiana Boscu, Fabrizio Puddu e Gino Mameli. “Lavoriamo molto per lo sport, è fondamentale stare vicini alle società”, sottolinea l’assessora. ”Lo sport a Monserrato c’è, è vivo e vogliamo promuoverlo a 360 gradi”. Ospite d’onore Gabriele Catta, l’atleta monserratino di endurance estremo reduce dall’impresa “21 ironman in 21 giorni” a scopo benefico. (d. l.)

