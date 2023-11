Per Siria Pozzi  Miss Italia 2023 vale il terzo posto 

Un soffio dalla vittoria. Ma per Siria Pozzi, Miss Sardegna, di Sestu, 22 anni, la corsa al posto più alto del podio di Miss Italia 2023 si ferma al terzo posto. Peccato. La serata finale del concorso più celebre del Bel Paese, presentata dalla cantante Jo Squillo, si chiude con la vittoria di Francesca Bergesio, in lizza con la fascia di Miss Piemonte e con il numero 01, che fissa così un futuro luminoso. Tra le prime 20 si classifica l’altra sarda in gara Bianca Puddu, Miss Sardegna +, di Senorbì.

La giovane vincitrice diciannovenne di Cervere sogna la cardiochirurgia pur avendo una presenza adatta per il mondo della moda. La sua grazia e semplicità d'animo sono le caratteristiche che hanno conquistato la Giuria presieduta dall'attento Vittorio Sgarbi, accompagnato dalla influencer Giulia Salemi, Giuseppe Cruciani e Hoara Borselli. Bergesio è la Miss Italia numero 84. Al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, dove il concorso ritorna dopo 13 anni, le 40 giovani affrontano tre eliminazioni e prove di stile, di talento e delle temute domande dei giurati che dimezzano a 20, 10 e infine a 3 finaliste.

