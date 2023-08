Per Sinner un passo avanti verso Alcaraz 

Toronto. Un pizzico di fortuna. Jannik Sinner ottiene senza neppure giocare l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto grazie al forfait di Andy Murray. Il britannico ha deciso di non scendere in campo per un infortunio muscolare. «Non riesco a giocare questa sera», ha detto il 36enne in un breve intervento in campo salutando i tifosi sugli spalti. «Mi sento di aver deluso il pubblico. Raramente mi sono trovato in una situazione simile nella mia carriera. Mi sento malissimo, è uno schifo».

Così, la scorsa notte, nei quarti di finale Sinner, testa di serie numero 7 del torneo, ha affrontato il francese Gael Monfils, cercando di fare il decisivo passo avanti verso la semifinale contro il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz. A patto, come è ovvio, che lo spagnolo abbia a sua volta superato l’americano Tommy Paul, numero 14 del ranking, Intanto, negli ottavi, ha dovuto sudare parecchio per avere la meglio sul polacco Hubert Hurkacz, domato in tre faticosi set con il punteggio di 3-6, 7-6(2), 7-6(3) dopo quasi due ore e tre quarti di lotta.

Ieri, nel primo quarto di finale, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 37 del mondo, ha superato l'americano Mckenzie McDonald (59) per 6-4, 6-2 in un’ora e 35’ di gioco

