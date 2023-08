Per Sinner occasione d’oro a Toronto 

Toronto. Battuto Gael Monfils ai quarti, usciti Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev; il torneo Atp 1000 di Toronto è diventato un’occasione d’oro per le ambizioni di vittoria di Jannik Sinner. L’azzurro si è qualificato per le semifinali e, di fatto, è il favorito per aggiudicarsi la competizione canadese. Sulla carta è l’altoatesino, numero 8 del ranking Atp, ad avere il favore dei pronostici. A lottare per la vittoria sono rimasti lui, il suo avversario nel penultimo atto giocato questa notte Tommy Paul (statunitense, numero 14, galvanizzato dalla inaspettata vittoria in tre set contro il numero uno del mondo Alcaraz) e l’australiano 24enne Alex de Minaur (numero 18), che ha vinto 6-1, 6-3 la semifinale con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 37) ed è già in finale, in programma oggi.

Il cammino di Sinner verso le semifinali - primo italiano nella storia del torneo - non è stato particolarmente difficile. In apertura ha affrontato quello il match sinora più impegnativo superando 6-4, 6-3 Berettini nel primo derby tra loro nei tornei Atp. Poi avrebbe dovuto affrontare Murray, ma il 36enne britannico si è ritirato per infortunio. Infine, i quarti con un giocatore esperto come il francese Monfils battuto 6-4, 4-6, 6-3.

