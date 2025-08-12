Per Sinner l’ostacolo Mannarino 

Jannik Sinner avanza e oggi torna in campo a Cincinnati per sfidare il francese Adrian Mannarino, numero 89 Atp, con l’obiettivo di centrare i quarti di finale del master 1000 statunitense di cui è campione in carica. Il numero 1 del mondo, non brillantissimo, nella notte tra lunedì e ieri ha battuto 6-2, 7-6 il canadese Gabriel Diallo (35esimo nel seeding) e centrato la qualificazione agli ottavi sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center in Ohio. Contro il canadese la vittoria non è mai stata davvero in discussione, anche se nel secondo parziale l’altoatesino ha annullato con una gran risposta di diritto un set-point nel tie-break.

Allenamento

Il campione di Sesto Pusteria ha chiuso con 20 vincenti e 20 gratuiti: stesso numero di vincenti, 20, ma ben 51 errori non procurati per Diallo. Numeri che riflettono una partita non indimenticabile. «Non ho giocato sempre bene, in alcuni game non sono riuscito a servire come volevo», ha detto dopo l’incontro Sinner, che poi mentre andava via a chiesto al suo staff di prenotare un campo. Volontà sentita da tutti.

Così poco dopo il leader mondiale era di nuovo in campo e provava il servizio sul veloce di Cincinnati. «Ho avuto problemi in diverse situazioni, ma sono felice del risultato. Alla fine è quello che cercavo: partite complicate in cui devo affrontare situazioni diverse. È quello che mi serve per preparare uno Slam, per recuperare gli automatismi e arrivare pronto a New York», ha spiegato.

L’italiano, che compirà 24 anni sabato, sta giocando il sesto torneo dell’anno a causa dello stop forzato per il caso Clostebol nei primi mesi del 2025 ma ha già staccato il pass per le Finals di Torino a novembre e ritoccato il proprio record di vittorie consecutive sul veloce, portandolo a 23: dal 2000 è il quinto giocatore ad averne infilate così tante. Gli altri sono i magnifici quattro Federer, Nadal, Murray e Djokovic.

La sfida

Oggi con Mannarino, arrivato alla 17esima posizione nel 2024, non sarà semplice. Il francese, specialista sul cemento, ha battuto a sorpresa in due set lo statunitense Tommy Paul (16 Atp) col punteggio di 5-7, 6-3, 6-4. Nei tre precedenti con Sinner non ha mai vinto: Sofia 2020 (semifinale), Toronto 2022 e Indian Wells 2023.

Gli italiani

È finita invece l’avventura di Lorenzo Sonego, battuto 7-6 7-5 dal numero 4 Taylor Fritz in un match combattuto e in equilibrio sino all’ultimo. Hanno passato il turno, invece, Luca Nardi, grazie al ritiro del ceco Jakub Mensik, e Jasmine Paolini, che ha battuto 7-6, 6-1 l’americana Ashlyn Krueger.

