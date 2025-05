Per Sinner adesso l’asticella si alza 

Roma. Il primo “pugno” arriva subito nel secondo game del match sul 40-30, poi la paura di sprecare il doppio break nel primo set e infine la gestione nel secondo. Jannik Sinner, pian piano, sta spazzando via la ruggine di tre mesi di inattività e a farne le spese, se prima era stato Mariano Navone, questa volta è toccato a Jesper de Jong. L'azzurro lo liquida in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 regalandosi così gli ottavi di finale degli Internazionali di questo pomeriggio (su Sky Sport ma anche in chiaro su Ra1) contro Francisco Cerundolo, lo stesso che due anni fa lo eliminò a Roma, per giunta allo stesso punto del torneo.

«Ho basse aspettative», aveva detto a inizio torneo e ancora continua a dire di esser felice di «poter fare un'altra partita». Insomma, vive alla giornata perché le incognite sono tante dopo tre mesi di stop e lo dimostra il primo set con de Jong. Avanti 4-1, perde due volte il servizio fino al 4-4, salvo poi strappare un contro break immediato per chiudere il set 6-4. Nel secondo, invece, parte bene e chiude meglio, complice anche la caduta dell'olandese che prima chiama il “soccorso” di Jannik e poi quello del medical timeout per un problema al polso che lo limiterà nel servizio da lì a fine partita. «Sicuramente questa è stata una partita diversa da quella del serale di sabato, ma sono partito bene, poi ho avuto un calo di attenzione, che ci sta, ma sono contento del primo set», le prime parole di Jannik analizzando la partita. «Credo che ogni gara mi serva ed è un buon segno per me», aggiunge . «Non sono lì dove spero di essere, ma c'è ancora margine di crescita. Sono contento di fare un'altra partita qui, Roma è speciale. Ora vediamo cosa succede e proviamo ad alzare il livello».

L’avversario

Dovrà farlo con Cerundolo, semifinalista a Madrid, anche se nel frattempo la sua striscia di imbattibilità prosegue, arrivando così a 23 gare consecutive senza andare al tappeto. L'ultimo a batterlo è stato un certo Carlos Alcaraz i primi di ottobre dello scorso anno in Cina, poi più nessuno ci è riuscito. Lo spagnolo (a Roma da n. 3 del mondo) potrebbe trovare Jannik solo in finale. Oggi sarà in campo anche Lorenzo Musetti (9 Atp) contro l’ex numero 1 del mondo, Daniil Medvedev, oggi sceso al numero 11.

Gli altri italiani

Per il resto ieri Roma ha dovuto salutare uno dei propri beniamini, Matteo Berrettini. Il romano si è ritirato in lacrime dal match contro il norvegese Casper Ruud (7 Atp) quando era sotto per 7-5, 2-0 per i soliti problemi muscolari all’addome. La “sorpresona” è arrivata dal doppio. La coppia formata da Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato è approdata agli ottavi eliminando nientemeno che Simone Bolelli e Andrea Vavassori con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-8 al super tie-break. Nel tabellone femminile, prova di forza di Jasmine Paolini che approda per la prima volta ai quarti degli Internazionali d'Italia battendo in due set (7-5, 6-2) la lettone Jelena Ostapenko (18 Wta) rimontando da 2-5 nel primo. Ora affronterà la russa Diana Shnaider.

