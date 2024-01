Per sempre Martin Elvis King Tu sì che sapevi scrivere poesie 

“Città interiore”, edito La Zattera, è il libro postumo di Remesha Martin Elvis King: un tributo alle sue poesie animate da un profondo senso di ricerca interiore in cui ogni lettore può riconoscersi.

Il fatale incidente

Una terribile fatalità porta via Martin, trentuno anni, durante l'estate afosa del 2022: l'urto mortale alla testa del bus che attendeva, inchinandosi a raccogliere gli occhiali da sole di una sua amica. Un tragico incidente come le diverse testate locali hanno riportato una dietro l'altra quasi a voler superare insieme la scossa che questa perdita improvvisa e ingiusta ha raggiunto la città di Cagliari. Il giovane e sorridente burundese era sempre attento ai meno fortunati, grato per quel che di buono la vita gli aveva offerto, volontario alla Caritas diocesana e noto cameriere nei ristoranti cittadini. Martin si dimostrò capace di esprimere con ogni gesto la sua gentilezza: anche con la parola, quella scelta in ogni poema scritto, quella del cuore e della malinconia che avrebbe costruito una raccolta poetica stampata postuma. Una storia che ha toccato gli animi della sua città di adozione, Cagliari, soprattutto per il generoso atto della sua famiglia di donare gli organi.

L'equilibrio perso in un attimo era ben saldo nelle sue giornate dedicate al lavoro, all'impegno come volontariato e alla poesia, rintracciabili nella pagina Facebook Mezzo Poeta Fallito, in cui ogni parola evoca una rara empatia con l'attorno a sé.

I versi gentili

L'anima gentile di Martin si scopre nei suoi versi che danzano tra la notte e il giorno, il buio e la luce in una Cagliari malinconica in cui porsi domande e per le quali vi sono numerose risposte.

La raccolta, voluta da chi lo conosceva e apprezzava, si divide in tre sezioni unite dal comune filo rosso del notturno mare al mattino. Un cammino che scruta la città di notte, passa alla profondità del mare sino alle luci del mattino. Un viaggio in cui la poetica di Martin è il portale per indagare la realtà e coglierne l'oltre. Le sfere emotive sono connesse alla solitudine percepite dall'autore come fermi immagine di abbandono.

E per citare alcune delle sue poesie: “Selfie”, un rimprovero ai bigotti oscuri; e “Ti avrei voluta”, inno alla libertà che è tutto ciò che di bello esiste. In “Eternità” ricorda un tempo tormentato da tempeste di sogni e in Essere, il passato doloroso e il futuro timoroso illuminavano le sue notti senza riposo. Nella “Città Interiore” di Martin si entra in festa e si balla in tondo sudando gioia verso un nuovo giorno.

Remesha Martin Elvis King nasceva a Bujumbura l’11 novembre 1991. Trascorse la sua infanzia in Burundi, per arrivare in Europa con la madre ancora bambino e, dopo un periodo in centro Europa, per interessamento della Caritas diocesana giunse in Italia come rifugiato politico il 5 febbraio 2005. Maturerà un amore intenso per la città del sole in cui risiederà con la sua famiglia e dove nutrirà legami umani e sociali che doneranno profondità alle sue poesie, lasciando una memoria incancellabile.

