Per sei giorni festa religiosa e riti civili 

Escalaplano rinnova uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate con i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Regina Assunta in Cielo in programma da oggi al 16 agosto. A organizzare la festa è l’associazione Ferragosto Escalaplanese “Is Fedallis 1986”, in collaborazione con la Parrocchia di San Sebastiano Martire e il Comune di Escalaplano. Il momento più solenne sarà il 15 agosto con la messa e la processione religiosa accompagnata dal giogo dei buoi, dai suonatori locali, dai gruppi folk, dai fucilieri e dai cavalieri. Nel programma anche la rassegna “S’Atobiu Scalepranesu”, la gara poetica e la preparazione della vitella intera con cena comunitaria. Sul palco saliranno i Tazenda giovedì, il format Blacktie venerdì, Kubik, Cire, Eiffel 65, Marvin e Andrea Prezioso a Ferragosto, i Cugini di Campagna il 16. Spazio anche alla mostra fotografica storica visitabile da oggi a domenica. Un patrimonio di riti e usanze che continua a unire il paese e la comunità. (s. m.)

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