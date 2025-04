per Segariu e Libertas Barumini un punto a testa 

Cortoghiana 1

Virtus Villamar 1

Cortoghiana : Pilleri, Marreddu, Pau (68’ Sedda), Landis, S. Scardanzan, Farris, C. Scardanzan, Manca (80’ S. Melis), Puggioni (80’ Falletto), Melis, Foglia. Allenatore Ibba.

Virtus Villamar : Cuccu, Mascia, Siddu, Boi, Etzi, Casti, Sanna, Pisola, Zucca, Tatti, Addari. Allenatore Casula.

Arbitro : Cuneo di Carbonia.

Reti : 13’ Zucca, 17’ Foglia.

Solo un pari per 1-1 per il Cortoghiana: un punto contro la Virtus che non cambia granché la rincorsa per la salvezza. Al 9’ minuto l’arbitro assegna un rigore dubbio agli ospiti ma Pilleri para il tiro di Pisola. Al 13’ poi però la Virtus Villamar passa comunque in vantaggio con Zucca che raccoglie un assist di Pisola dopo un errore della difesa. Il pareggio del Cortoghiana arriva poco dopo, su tiro di Marreddu respinto da un difensore e appoggio facile di Foglia. Il sopravvento lo prende l’Atletico perché ormai non ha più nulla da perdere ma nella ripresa una conclusione di Foglia viene respinta sulla linea. Poco dopo è impegnativa una parata del portiere su punizione ancora di Foglia. Il Cortoghiana non molla (penultimo in classifica, non se lo può permettere) ma nel finale non riesce a creare ulteriori occasioni. Prestazione comunque dignitosa.

