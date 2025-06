«Per Schlein e Conte una clamorosa sconfitta: sui numeri mentono» 

Ugo Cappellacci, 30,58% di partecipazione al referendum. Dalle urne che lezione arriva?

«Ce ne sono diverse. La prima, evidente, riguarda il centrosinistra: ha voluto trasformare la consultazione in un’arma contro il Governo Meloni, ma ha incassato una sconfitta sonora».

La segretaria Schlein dice che hanno raccolto 14 milioni di voti, più di Meloni alle Politiche del 2022.

«Trovo stucchevole il tentativo di giustificare una disfatta con acrobazie retoriche. Se perdi, perdi. Punto. Peraltro è falso che abbiano preso più voti del centrodestra: nel 2022 le preferenze andate alla nostra coalizione hanno superato i sì di questi referendum».

Le altre lezioni?

«La seconda riguarda lo strumento referendario. In Italia ne sono stati fatti 77 dal 1950, in Germania appena tre. Da noi si usano per questioni di dettaglio, come se la politica abdicasse al suo ruolo legislativo. Il Pd ha promosso i quesiti contro il Jobs Act, ma è lo stesso partito che nel 2016 lo ha approvato. Anche sullo Ius soli: perché non hanno cambiato la legge quando erano al governo con Draghi e Conte?

Con Draghi c’eravate anche voi.

«Era un governo di unità nazionale, nato per affrontare l’emergenza Covid. Ma non è certo Forza Italia la responsabile dei 37 miliardi di tagli alla sanità negli ultimi quindici anni».

Conte ha governato anche con la Lega, vostra alleata.

«Ma non con il mio partito. Noi siamo parte, con orgoglio, di questo Governo che ha portato la risorse per la sanità al valore più alto della storia, in termini assoluti».

Ci vede orgoglio anche nell’astensione che avete promosso sui referendum?

«È stata una scelta politica. La stessa che la sinistra ha fatto nel 2022 sui quesiti della giustizia. Ma loro amano applicare due pesi e due misure».

Lei nel 2011, da presidente della Regione, ha promosso il referendum sul nucleare.

«Quando si pongono ai cittadini quesiti di alto profilo, con una visione politica e culturale forte, la partecipazione c’è. Allora votò oltre il 60% dei sardi, e il 97% si espresse contro le centrali e lo stoccaggio delle scorie. Quando invece si fa un uso strumentale del referendum, il quorum non si raggiunge. In Italia è successo in 38 casi su 77. I Cinque Stelle non sono diversi dal Pd: agitano il feticcio del fascismo per raccontare un Paese che non esiste. Ma i veri problemi dell’Italia sono altri».

Quali?

«L’eredità del centrosinistra. Non sono riusciti nemmeno a orientare la sanità, la grande emergenza sarda e nazionale, alla sfida demografica: una popolazione che invecchia richiede un Servizio sanitario profondamente riformato».

Perché non lo fate voi?

«Lo stiamo facendo. In poco più di due anni, l’Italia è tornata autorevole a livello internazionale, con un Governo forte che ha garantito stabilità anche all’economia. E senza bisogno di referendum».

La mancata unità tra i sindacati ha inciso sul quorum non raggiunto?

«Sicuramente. La Cgil sembra più interessata a far naufragare i rinnovi contrattuali, come quello degli infermieri, piuttosto che difendere concretamente il lavoro».

Se non votare a un referendum va bene, perché nelle altre elezioni l’affluenza è materia di riflessione?

«L’esercizio democratico dell’astensionismo è un fenomeno datato, complesso e multifattoriale. È un segnale, non solo una scelta. I cittadini disertano le urne quando sentono che la politica ha smesso di ascoltarli. Per ricostruire fiducia e partecipazione serve una classe dirigente credibile e radicata nei territori». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA