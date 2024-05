Per Sassuolo, Empoli e Verona sfide decisive per la salvezza 

Sarà una domenica calda, caldissima, nella lotta per la salvezza. Dopo il Frosinone venerdì e il Cagliari ieri, scendono in campo oggi l’Empoli, il Sassuolo e il Verona. Sarà la squadra di Nicola a rompere il ghiaccio alle 12.30 in una sfida sulla carta proibitiva, all’Olimpico contro la Lazio (dove scoppia un nuovo caso Luis Alberto, non convocato dall’allenatore Tudor). Alle 15 sia Genoa-Sassuolo che Verona-Torino. Strada in salita, soprattutto, per i romagnoli, costretti a sbancare Marassi se vogliono restare in corsa sino alla fine.

C’è anche la Juventus

A sua volta, la Juventus, che oggi alle 18 ospita la Salernitana, è arrivata alla resa dei conti tra campo e panchina. Allegri si gioca tutto in pochi giorni: contro la Salernitana c'è in palio il pass definitivo per un posto in Champions League, nella Capitale si affronta l'Atalanta per tornare ad alzare un trofeo, poi si aprirà la partita sul futuro con la società. «La pazienza è la virtù dei forti, ne avete avuta tanta, ma ormai siamo alla fine e dovete averne ancora un po’», la risposta del tecnico a chi gli chiedeva i primi feedback della dirigenza sul suo operato a 13 mesi dalla scadenza del contratto. Una parte della tifoseria organizzata però ha già espresso la propria preferenza in panchina, con cori e striscioni a sostegno dello stesso Allegri: «Li ringrazio per questo, fanno piacere gli attestati di stima, ma a loro chiedo una mano per i ragazzi», dice l'allenatore, «perché contro la Salernitana può essere una giornata importante: la Juve deve tornare a giocare la Champions, abbiamo la possibilità di prendercela in questa sfida e non era un traguardo scontato».

RIPRODUZIONE RISERVATA