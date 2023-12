Per Sassari e Selargius un sabato in trasferta 

Nuovo scontro diretto all’orizzonte per la Dinamo Women, che vola in Lombardia per affrontare l’Rmb Brixia nel 10° turno della Serie A1 Femminile (oggi, ore 17). Reduce dall’indolore sconfitta europea contro Szek- szard, ma anche da due vittorie consecutive in campionato, la squadra di Restivo punta ad allungarea Brescia la sua serie positiva. Raca e compagne dovranno guardarsi soprattutto dalla lunga Whitted, che sta viaggiando in doppia-doppia di media. Definiti, intanto, gli accoppiamenti dei playoff di Eurocup. L’avversario del Banco sarà il Namur Capitale, compagine belga che ha concluso la prima fase al 9° posto. Andata il 14 dicembre a Sassari, ritorno a campo invertito 6 giorni dopo.

Caccia al pokerissimo

Nuovo esame di maturità per la Techfind Selargius, che in casa della Spezzina (oggi, ore 16) va a caccia della sesta vittoria consecutiva in A2 Femminile. Le liguri condividono la quinta piazza proprio con le giallonere (10 punti) e possono contare su un roster attrezzato per fare strada nei playoff.

«Si tratta di un test importante per consolidare il nostro momento positivo», dice l’ala/pivot Reani, «la Spezzina è un’ottima squadra e ci darà senz’altro del filo da torcere». ( ro.r. )

