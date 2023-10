Per Sarroch un esordio da sogno: travolta Garlasco 

Sarroch. Nemmeno il tifoso più ottimista e sfegatato avrebbe immaginato una serata simile. È successo. La Sarlux Sarroch ha battuto Garlasco 3-0 nella partita di esordio in A3, girone bianco. Impeccabile, spietata, senza paura, capace di dominare l’emozione che le ha bloccato i battiti cardiaci nei primi minuti del primo set. Ed è finita tra gli applausi del pubblico che ha atteso in piedi l’ultimo punto, quello della storia. Il colpo d’occhio è incoraggiante. Un intero settore, quello agibile, del PalaPirastu è occupato dai sostenitori della Sarlux (e non solo), accorsi in 648 ad assistere a un match di serie A a Cagliari dopo 15 anni. Il Moyashi Garlasco è squadra esperta della categoria. Dopo i playoff della scorsa stagione ha praticamente rivoluzionato il roster, con importanti innesti come il serbo Peslac e l’argentino Martinez.

La partita

Il protocollo pre gara non maschera l’emozione della squadra di Marco Franchi. Qualche pasticcio iniziale manda avanti Garlasco, un boato accoglie il primo punto in serie A3 quando il polacco Ciupa mura un attacco avversario. Il periodo di ambientamento dura poco. Quando Garlasco va sul 5-1 le gambe smettono di tremare, Sarroch affianca e sorpassa 9-8 con Pisu. La Sarlux scappa, la ricezione funziona, sale la percentuale nei contrattacchi. Il primo set si chiude 25-19 con un attacco di Ntotila, uomo ovunque. Nel secondo set Garlasco prende le misure, i contrattacchi di Orlando e Chadtchyn sono efficaci, inizia un tentativo di fuga che Sarroch rintuzza sul 12-12 per poi allungare sospinto dalla infaticabile e infallibile regia di Fabroni. Il set si chiude ancora 25-19 e la Sarlux va sul 2-0. Gli schemi di Franchi sono ben applicati, Garlasco conosce momenti di confusione. Sarroch ha le ali ai piedi e nelle mani. Romoli e Lecis mettono palla a terra tra l’esultanza del pubblico, il terzo set ha le sembianze di un monologo. Garlasco è alle corde e finisce in trionfo, 25-16 al primo match point con muro vincente.

Altre gare

Oggi si giocano le altre partite del girone. Ed è il momento del Cus Cagliari: la sua prima volta in A3 è a Belluno questo pomeriggio contro il Volley Ball, altra squadra profondamente rinnovata dopo l’ottavo posto della scorsa stagione.

