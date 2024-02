Per Sarroch e Cus rivali abbordabili 

Due partite non ancora decisive ma importanti per Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, nella serie A3 di volley. Derby d’alta classifica in B2 femminile, Garibaldi-Alfieri.

Serie A3

Domani al Pala Pirastu, ore 16, nella sfida con la Geetit Bologna il Cus Cagliari continua l’inseguimento verso posizioni più comode nella classifica di A3 , soprattutto in chiave playoff. Da qualche tempo Bologna ha iniziato la risalita verso la salvezza. Al risultato di Cagliari guarda con attenzione la Sarlux Sarroch, che domani sera gioca a Mirandola contro la penultima in classifica reduce da quattro sconfitte.

Serie B

Sfida pesante della Capo d’Orso Palau che stasera gioca a Volpiano contro il Savis Volley, altra pretendente a un posto nei playoff di B1 femminile. In B2 oggi il piatto forte è Garibaldi La Maddalena-Pan Alfieri (ore 17), rispettivamente quarta e seconda del Girone H. Entrambe hanno vinto le ultime quattro partite. La scalata della Smeralda Ossi è all’esame del Volleyrò Roma (ore 15). Al Pala Beatrice l’Audax Quartucciu affronta (ore 15) l’Isernia.

In Serie B maschile, stasera alle 19 il derby Borore-Stella Azzurra Sestu, le due squadre che chiudono la classifica del girone B.

