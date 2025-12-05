VaiOnline
06 dicembre 2025 alle 00:20

Per Sarlux e Cus obiettivo punti e zona playoff 

Obiettivo, continuare a vincere. Lo pensano Cus Cagliari e Sarlux Sarroch a cui il calendario della serie A3 di volley offre avversari solo apparentemente più malleabili rispetto a sabato scorso. Lo vuole la Vega Dolianova, in B maschile, per restare nella affollata zona alta della classifica e possibilmente contribuire a sgranarla. Senza trascurare La Maddalena, terza in B2 femminile e in piena corsa per un posto nei playoff.

Sarlux Sarroch

La prima partita dell’ottava giornata si gioca oggi al Palazzetto di Via Giotto (ore 16), dove giunge il Savigliano, ultimo in classifica e un solo punto. Sarroch, nel vittorioso match di sabato scorso con Trebaseleghe è apparso trasformato. Padrone della situazione, deciso ogni volta che l’avversario si avvicinava nel punteggio. Il coach Denora Caporusso. «La difficile settimana che abbiamo affrontato prima della trasferta in Veneto ci ha dato la scossa, ci siamo ritrovati uniti e sereni. Dobbiamo trovare la continuità, ma attenzione al Savigliano, ha un roster di riguardo e non deve ingannare la sua classifica.

Cus Cagliari

Guardando la classifica, oggi sarebbe nei playoff, posizione che può mantenere nella trasferta di Mirandola, stasera alle 21 al Pala Simoncelli. La vittoria sul Belluno ha tonificato braccia e menti, e ha evidenziato una squadra che lotta con i denti su ogni punto, e che intimorisce l’avversario anche se sulla carta dovrebbe essere più forte. Mirandola, dopo tre sconfitte è indietro rispetto al Cus. Il coach Simeon punta sull’incontenibile Biasotto di questi tempi, tra i migliori opposti della A3 per punti e rendimento.

Serie B

Con la parte alta della classifica affollata, ogni partita della B maschile è uno scontro diretto. Lo è anche Anguillara-Vega Dolianova, divise da soli due punti in favore della squadra di Locci.

In B1 femminile difficile impegno per la Pan Alfieri, oggi al Pala Coni (ore 16) contro il Mondovì. Non può sbagliare la Capo d’Orso Palau, a Volpiano contro l’ultima in classifica.

Per la B2 femminile trasferte romane per la Phi Volley la Maddalena con la Volley Friends, e per il Quadrifoglio Porto Torres con la Volleyrò. In casa La Smeralda Ossi (Palazzetto ore 16) con la Green Volley Roma.

