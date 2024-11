Per Sarlux e Cus  nuovi severi test  in A3 maschile 

Non sono di certo a un bivio - è appena la terza giornata della serie A3 di volley - ma Sarlux Sarroch, soprattutto, e Cus Cagliari hanno necessità di punti e conferme. Per Sarroch, che ha perso le prime due partite, in via Giotto alle 15,30 c’è un Acqui Terme che non ha fatto mistero delle proprie ambizioni, già capolista solitaria con due vittorie da tre punti e un solo set perso. Sarroch non aveva previsto di iniziare con il piede sbagliato, ma non può farsi condizionare dalla forza sin qui dimostrata dell’avversario, che in questa fase iniziale ha percentuali d’attacco oltre il cinquanta per cento.

Il Cus Cagliari gioca stasera a Cavallermaggiore contro il Savigliano, per il coach Simeon è un ritorno a casa, dove troverà la squadra che ha allenato nelle ultime stagioni. Piemontesi partiti con una sconfitta (con Acqui Terme) e una vittoria, a Brugherio. Il Cus sabato scorso è stato tramortito dal primo infinito set perso 35-37, il quarto su sei sinora disputati concluso ai vantaggi.

In Serie B

Due sconfitte consecutive hanno fatto scoprire alla Pallavolo Decimomannu le difficoltà della B maschile, ritrovata dopo quasi vent’anni. Oggi a Roma affronta il Green Volley, sinora due sconfitte e due punti in più rispetto al team di Caredda.

Dopo la prima sconfitta, oggi la Capo d’Orso Palau (B1 femminile) cerca di risollevarsi e riprendere la corsa. Nella trasferta di Santena trova la neopromossa Mts Tecnicaer, rinforzata dalle ex Granieri, Malinov e Riva, con due vittorie nelle prime tre partite.

In B2 femminile, dopo due derby e due epiloghi thrilling, le quattro formazioni sarde si rituffano nel mondo lombardo con tre trasferte. A cominciare dalla Pan Alfieri, capofila del quartetto con due vittorie e un settimo posto. Stasera a Monza affronta il Vero Volley, pari classifica e reduce da una pesante sconfitta con il Duovolley. La Smeralda Ossi gioca a Lazzate, squadra che ha iniziato con tre sconfitte ma due al tie-break. Sfida tra le ultime a Gorla Minore tra il Gorla e il Garibaldi La Maddalena. Chi ha le maggiori preoccupazioni è l’Audax Quartucciu che oggi al Pala Beatrice (ore 15) sfida la capolista Bellusco.

RIPRODUZIONE RISERVATA