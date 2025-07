Per Sardegna Verde tappa a Bari Sardo 

“L’orto di Bari Sardo”: Videolina, oggi alle 13.30, riproporrà un recente viaggio di Sardegna Verde in Ogliastra. Emanuele Dessì partirà dalla torre di Barì, simbolo di un paese che, accanto alla vocazione agricola, negli ultimi decenni ha sviluppato l’economia turistica. Visita nel cuore del paese, in particolare nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato, che custodisce tante opere d’arte. Le bontà del territorio saranno esaltate in un agriturismo. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.