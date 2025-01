«Per Sant’Avendrace chiediamo più cura e servizi comunali» 

Un tempo era il quartiere di pescatori e artigiani. Sant’Avendrace con gli anni ha cambiato decisamente fisionomia, e quella che era la porta della città è diventato un quartiere commerciale e residenziale. I problemi, vista l’età media alta degli abitanti, sono legati alla mancanza di servizi e alle precarie condizioni di strade e marciapiedi. Non mancano, come in altri rioni, gli incivili che abbandonano i rifiuti in strada.

Il cambiamento

Efisio Bertolini, dalla sua edicola, ha conosciuto le varie metamorfosi del viale. Premette che il rione è migliorato, ma la lista delle richieste è ancora lunga. «Il quartiere ormai è abitato prevalentemente da persone di una certa età, abbiamo bisogno di più servizi. Da quando la circoscrizione è chiusa dobbiamo affrontare lunghi viaggi anche solo per un documento». Non è tutto. «Dovrebbero riaprire almeno una banca, per i commercianti della zona è un servizio fondamentale». Altra spina nel fianco la chiesa. «È chiusa da oltre sei anni, era un posto ideale per i bimbi che, vista la totale mancanza di spazi verdi, potevano giocare tranquilli, e per gli anziani che lì si ritrovavano». Per Bertolini un altro problema sono le condizioni di strade e marciapiedi. «Sono disastrati e poi – aggiunge – le auto corrono troppo, non passa settimana che qualcuno finisca sotto le ruote. Ci mandino almeno un vigile urbano».

Scampato pericolo

Laura Orgiano, da dietro il bancone della farmacia al numero 143, ammette di averla vista brutta. «Il senso unico in viale Sant’Avendrace avrebbe danneggiato seriamente le attività commerciali. Cosa chiediamo? Che venga tenuto il doppio senso di marcia». I parcheggi? «Tutto sommato non va male, ma dipende dagli orari».

Mastelli e incivili

Giovanni Meloni da 58 anni gestisce il bar Cagliari 90. «Il vero problema del quartiere sono i mastelli e la scarsa pulizia. Io pago regolarmente la Tari e non trovo giusto che qualcuno, evidentemente evasore, abbandoni i sacchetti di immondizia, che nessuno ritira, vicino ai cestini o negli angoli. Ultimamente – racconta – si introducono nel contenitore degli abiti usati, dopo averlo svuotato scelgono quelli di loro gusto e abbandonano gli altri sul marciapiede, contribuendo così a rendere la situazione ancora più delicata».

Più attenzione

Edoardo Tocco, consigliere comunale di minoranza, per anni è stato presidente della circoscrizione di Sant’Avendrace, proprio quella che a gran voce residenti e commercianti chiedono di riaprire. «Ci sono importanti lavori da concludere, inoltre l’edificio confina con Tuvixeddu, un’area gravata da vincoli della Sovrintendenza e con in corso un contenzioso tra Regione e privati». Se anche si dovessero superare questi “dettagli” si dovrebbero fare i conti con la cronica mancanza di personale. Residenti e commercianti chiedono la presenza almeno di un vigile urbano. «Ho chiesto al sindaco attuale e quello precedente più attenzione per il quartiere, che soprattutto di sera diventa terra di nessuno».

Il sindaco

Il sindaco Massimo Zedda annuncia che viale Sant'Avendrace «sarà oggetto di un'importante riqualificazione. I lavori seguiranno quelli iniziati in viale Trieste, preservando il granito, rifacendo il manto stradale e adottando migliorie anche nei marciapiedi, con spazi verdi. L'intenzione dell'amministrazione – precisa Zedda – è quella di salvaguardare un'importante area commerciale della città, occupandoci del decoro urbano e garantendo al contempo più illuminazione e sicurezza». E i servizi comunali? «È prevista a breve l’apertura dell’Ufficio di città 3 in via Montevecchio (che servirà anche Sant’Avendrace) e a seguire, ma sempre nel corso del 2025, l’apertura di un altro Ufficio di città in via Sonnino, che si occuperà di tutto il centro storico».

