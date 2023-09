Per Sant’Andrea una festa in grande stile 

È tutto pronto ad Assemini per la 35ª edizione della Sagra del Pesce in onore di Sant’Andrea, patrono dei pescatori. Negli ultimi giorni, i preparativi hanno subìto una battuta d’arresto per la scelta di posticipare l’esposizione delle bandierine colorate in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito la comunità di Assemini, con l’improvvisa scomparsa di Alessandro Sanna, vittima del tragico incidente di domenica scorsa a Cagliari, costato la vita ad altri tre ragazzi.

C’è un’emozione nuova quest’anno: per la prima volta la festa avrà luogo nella cornice della chiesa di Sant’Andrea, che gode di nuova luce a seguito dei recenti lavori di restauro. La seicentesca chiesetta campestre è uno dei simboli di Assemini, dove è forte il sentimento di devozione popolare verso il Santo. Per questo motivo, dice Candido Mameli, presidente dell’associazione organizzatrice, «durante la pandemia abbiamo fatto realizzare la statua del Santo, opera dell’artista Vittorio Matta, perché offrisse conforto ai fedeli» in un periodo di smarrimento, preoccupazione e dolore.

Domani

Tre giorni di festa, tra devozione e divertimento con un programma molto ricco e alcuni momenti topici che evocano sia l’antica vocazione lagunare di Assemini sia il fulcro della sua identità: “paese di antica tradizione della ceramica”, come si legge all’ingresso del centro abitato.Si parte domani alle 17 con un pomeriggio dedicato ai più piccoli a cura del gruppo scout “Assemini 2” e l’apertura dei trenta stand che faranno da cornice all’intera manifestazione.

Sabato

Sabato 16, il programma religioso si apre con la messa officiata da don Paolo Alamanni; seguirà la processione con la banda musicale “Vincenzo Bellini”, il gruppo folk “Città di Assemini, San Pietro e Santa Lucia” e il gruppo scout “Assemini 2”. Sabato sera risate e fuochi d’artificio: alle 21 lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Egidio Piano e alle 21,30 lo spettacolo “Circus” con il gruppo Lapola, i Tamurita e Cossu & Zara. Sempre sabato, alle 20,30, un fuori programma: il “Wine festival”, con una degustazione di vini delle più note cantine della Sardegna.

Domenica

La giornata di domenica 17, ultimo giorno di festa, avrà inizio con la messa delle 11, officiata dal cardinale Arrigo Miglio. Nel pomeriggio sarà possibile osservare il lavoro dei ceramisti che si esibiscono al tornio, un attimo prima della tanto attesa Sagra del Pesce, con la degustazione di muggini arrosto. La festa si chiude con l’intrattenimento musicale dei rapper cagliaritani “Alterego” che scalderanno il palco per Marco Carta e il suo “Supernova Tour”.

