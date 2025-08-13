Per San Lussorio una grande festa tra messe, musica e sagre 

Pabillonis sta per rendere omaggio a San Lussorio nella località campestre che porta il suo nome. Mercoledì alle 18 la messa nella chiesa della Madonna di Fatima, alle 18.30 la processione con il simulacro del santo. Il corteo di 5,5 chilometri attraverserà le vie Carducci, Vittorio Emanuele, Santa Maria e IV Novembre, e sarà a San Lussorio al tramonto. Qui, dalle 20, Sagra della porchetta e alle 22 il concerto di Max Forever (tributo 883), alle 23.30 il dj set di Dj James.

Giovedì 21 due messe: alle 10 in parrocchia e alle 18 a San Lussorio, con processione attorno alla chiesa. La serata prosegue con Eucasound al tramonto (Perry Frank – Ambient & Drone Music), la Sagra della Pecora alle 20, Eucasound Fest 2025 alle 21.30 con band isolane e DJ set di Fratellanza Rnr, e alle 23.30 la prima parte di Luci & Musica 2025, spettacolo piromusicale della ditta Matteo Oliva.

Venerdì messa alle 19 a San Lussorio e Luxori al tramonto. A seguire, Sagra della Monachella, concerto dei Big Mama alle 22 e Luxori Woodland 2025 alle 23.30.

Sabato 23, messa alle 19 in parrocchia, stand food alle 19.30, concerto di Lord J alle 21.30 e altro spettacolo piromusicale alle 23.30. Domenica messa alle 19 e rientro del simulacro del Santo con processione alle 20.

