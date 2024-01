Per salvarsi il Sant’Elena si affida a Rinino 

Il Sant’Elena ha un nuovo allenatore. È la prima mossa per cercare di rilanciare la squadra, scivolata «ll’ultima posizione del campionato di Eccellenza. Ad annunciare il cambio della guida tecnica è il presidente Luca Meloni. Al timone ora c’è Maurizio Rinino, ex giocatore di Chievo e Mantova. Si tratta del terzo tecnico quest’anno. Dopo l’addio di Marco Piras alla fine di novembre, la società biancoverde aveva optato per una scelta interna dando l’incarico a Fabio Vignati, che aveva anche continuato a giocare. Ora la svolta, «una scelta presa in accordo con Fabio», spiega Meloni, «he continuerà a essere il capitano e potrà concentrarsi solo sul campo. Rinino conosce l’ambiente: è un tecnico preparato. In questo momento c’era bisogno di fare qualcosa, ecco il perché dell’avvicendamento in panchina».

Meloni, la squadra non vince dal primo novembre scorso.

« un periodo critico. Stiamo cercando di trovare un’uscita. L’organico è di valore, ci sono tanti giovani che hanno ampi margini di crescita. È mancata un po’ di fiducia anche perché le aspettative erano ben altre. C’erano tutte le premesse per far bene. Bisogna rimboccarci le maniche».

Il gol manca da tre giornate e, inoltre, il Sant’Elena ha la peggior difesa.

«Inizialmente subivamo poco. Non credo sia soltanto una questione di reparto ma la situazione va analizzata nel complesso. È tempo di invertire la rotta».

Come?

«Ci aspettiamo una scossa con l’arrivo di Rinino. Vignati potrà concentrarsi soltanto sul campo. È un giocatore troppo importante per noi. Non è mai semplice svolgere il doppio ruolo. Confido inoltre nel gruppo che, nonostante la classifica possa far pensare altro, è ben solido, omogeneo e molto unito».

La zona playout è a quattro punti, quella salvezza a nove.

«Crediamo alla salvezza. La classifica è ancora corta e mancano tante gare. Dobbiamo cercare di sbloccarci e avere continuità nei risultati».

Domenica sul campo di viale Marconi a Cagliari arriva il Villasimius.

«Una partita difficile contro una formazione organizzata che attraversa un buon momento. Per noi saranno tutte finali da qui in poi».

Il Sant’Elena è ancora senza campo.

«Il problema persiste e ci penalizza».

Antonio Serreli

