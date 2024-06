«Per salvare la sanità dobbiamo recuperare i 37 miliardi del Mes»  

Sta girando il Paese in lungo e in largo Matteo Renzi, per incontrare i cittadini, presentare il simbolo “Stati Uniti d’Europa” e dire che se sarà eletto al Parlamento di Strasburgo – si vota sabato e domenica prossimi – lui lì ci andrà sul serio, a battagliare per i grandi temi che condizionano la vita di milioni di persone, primo fra tutti la Sanità.

La tappa

Ieri mattina il leader di Italia Viva ha fatto tappa a Cagliari, al Lido, è arrivato intorno alle 11, quando le nuvole hanno lasciato spazio al sole, l’aria ha iniziato a scaldarsi e il mare piatto ha regalato un panorama spettacolare ai numerosi simpatizzanti che lo hanno accolto sulla rotonda con un applauso. A salutarlo, anche il candidato sindaco Massimo Zedda.

Unica nota stonata un bagnante che da lontano gli ha gridato “Renzi stai zitto, buffone”, e lui di rimando senza fare una piega, “vieni qui che ne parliamo”. Episodio chiuso in un minuto, qualche risata e si è tornati a parlare di cose serie.

I temi

La Sanità dunque, priorità assoluta del programma di Renzi: «Le cose non funzionano, come purtroppo tutti sapete», spiega, «in Sardegna e in Italia, la situazione dei pronto soccorso, le listed’attesa, la carenza di medici, lo stipendio di tutti gli operatori, sono situazioni gravi da affrontare. E l'Europa può fare molto: può restituire una linea di credito di 37 miliardi del Mes, che permetterebbe di risolvere molti problemi. Ecco, la nostra prima battaglia sarà questa: recuperare quei soldi che Giorgia Meloni e Giuseppe Conte non hanno voluto prendere, se non prendiamo queste risorse, rischiamo di mandare a gambe all’aria la sanità pubblica».

Al secondo posto c’è la crescita, cioè lo sviluppo, il rilancio dell’economia e delle realtà produttive, meno tasse, industria 4.0, tutte questioni che vanno di pari passo con la cultura, terzo argomento in lista, per dire che le radici e l’identità sono importanti, e che da qui bisogna partire per creare le condizioni perché i nostri giovani non emigrino.

«La Sardegna in Europa può diventare come la Florida in America», sottolinea.

Le crisi

Cosa significa Stati Uniti d’Europa? «Ritengo che senza un esercito europeo, senza una difesa europea, senza la diplomazia europea, la pace sarà più lontana. Per me è fondamentale che con il voto delle Europee si vada verso gli Stati Uniti d'Europa e non verso meno Europa. Quando Salvini dice meno Europa vuole distruggere il futuro dell’Italia».

Prosegue: «Sono molto preoccupato. Come padre prima ancora che come senatore o come candidato. Il mondo rischia di precipitare e mentre noi proponiamo l’idea degli Stati Uniti d’Europa il livello del dibattito delle altre forze politiche è imbarazzante, Meloni, Tajani, Schlein, si candidano e dicono che se eletti non ci andranno al Parlamento europeo. Stanno truffando gli italiani. Noi siamo gli unici che prendono sul serio le elezioni europee. In Europa si giocano tante partite decisive per il futuro. Io vi dico che chi vota per gli Stati Uniti d’Europa non vota per me: vota per sè. Anzi, per i suoi figli. Gli Stati Uniti d'Europa sono una necessità per le nuove generazioni, altrimenti l'Italia non conterà più nulla nel mondo».

