Selegas
03 novembre 2025 alle 00:09

Per Saboris una fiumana di visitatori 

Esperimento perfettamente riuscito: ha funzionato l’idea di raddoppiare gli appuntamenti di Saboris Antigus dedicando all’enogastronomia e alle tradizioni due giorni ricchi di laboratori, musica itinerante e degustazioni all’insegna del legame tra arte e buoni sapori. Dopo l’apertura a Gergei, la seconda tappa del viaggio di “Saboris Antigus - Saperi e tradizioni della Sardegna” nel fine settimana, sabato e ieri, ha animato il centro storico di Selegas.

I tantissimi visitatori hanno così avuto due giorni per visitare gli stand dei produttori locali e degli antichi mestieri, le case padronali, la chiesa di Sant’Anna e San Gioacchino e il Museo d’Arte sacra. I locali de Sa Ziminera invece hanno ospitato una mostra di abiti da sposa vintage. «Abbiamo vissuto un fine settimana interamente dedicato alla riscoperta delle radici e delle tradizioni della Trexenta e della Sardegna più autentica», ha detto il sindaco Alessio Piras. (sev. sir.)

