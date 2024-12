Per Saboris un fiume di visitatori 

La costante di questa nuova edizione della rassegna itinerante Saboris Antigus è il record di presenze. È stato così anche ieri, in occasione della tappa di Suelli dell’ormai tradizionale festa del gusto e dell’artigianato dell’autunno in Trexenta. Migliaia di visitatori per l’intera giornata hanno attraversato il centro storico tra mostre, esposizioni, laboratori artigianali, bancarelle e locande.

Gli appassionati di archeologia hanno partecipato alla visita guidata al nuraghe Piscu, con tanto di bus navetta dal centro del borgo. Oltre all’apertura degli stand e alla fiera delle eccellenze agroalimentari, il ricco programma ha proposto tour guidati di chiese e monumenti, musica e canti nelle vie del centro, tiro con l’arco e rievocazioni medievali, giochi antichi e giocattoli in legno, racconti e leggende popolari per bambini, laboratori del gusto, degustazione di vini novelli e zuppe di leguminose. Senza trascurare la devozione per San Giorgio e l’orgoglio per il glorioso passato vescovile del paese. (sev. sir.)

