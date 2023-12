Per Saboris antigus un successo 

L’ottavo e penultimo appuntamento di Saboris Antigus, andato in scena ieri nel centro storico e nelle viuzze di Mandas, ha offerto ai tanti visitatori un’immersione nella storia, nelle suggestioni medievali, nelle tradizioni culinarie.

L’obiettivo, raggiunto in pieno, era quello di dare vita ai racconti della cultura contadina e far assaporare tutti i gusti e i profumi della tradizione culinaria locale. «Abbiamo vissuto una giornata ricca di fascino e di suggestioni antiche – ha detto il sindaco Umberto Oppus –, facendo immergere turisti e visitatori nelle atmosfere contadine e svelando i segreti di come si viveva e come si lavorava all’interno delle case della Trexenta».

Fascino e suggestioni antiche affidate alle bancarelle degli artigiani e ai vari laboratori, come quello di pasta fresca e del formaggio, con tanto di degustazioni dei prodotti della tradizione agropastorale. Chiusura col botto grazie allo spettacolo di Valeria Marini (discussa madrina della giornata), di Giucas Casella e di numerosi artisti locali. (sev. sir.)

