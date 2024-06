Per Roberto e Alice Porcu il sogno mondiale è realtà 

Due fratelli, un sogno: il mondiale di triathlon Xterra. Per Alice e Roberto Porcu, nuoresi della Three Experience, il sogno diventerà realtà il 28 settembre in Trentino. Nello scorso weekend all’Xterra Svizzera (Neuchatel), entrambi hanno conquistato la qualifica per Molveno nelle rispettive categorie, per la gioia di Jim Thijs, che li allena nella “Curri Multisport” (e che a sua volta è arrivato settimo tra i 40-44 anni).

La Youth A Alice ha dominato la prova 14-15 anni (seconda assoluta in 35’57”, dietro il tedesco Timo Mangold, di un anno più grande) davanti alla francese Angèle Laurencon. Lo Youth B Roberto, sulla distanza sprint (1.37’23”) si è arreso nella categoria 16-19 soltanto al biker francese Soren Bruyere Joumard, che in mountain bike ha fatto la differenza, pur perdendo nel nuoto e nella corsa. E dire che i due ragazzi erano andati in Svizzera soltanto «per fare una gara fuori dall’Italia e avere un’esperienza diversa, sia agonistica che culturale», ha chiarito Thijs.

