Per risolvere il giallo si scava nei tabulati dei telefoni 

Si scava nei tabulati telefonici di Sandro Mallus, 54 anni, e in quelli dell’utenza in uso alla madre deceduta Rosanna Pilloni, 78, per capire quando l’anziana donna possa essere morta, prima che il figlio decidesse di nasconderne il corpo in un congelatore a pozzetto così da incassare ogni mese la sua pensione.

Questa mattina alle 10, intanto, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia formalizzerà l’incarico al medico legale Roberto Demontis che dovrà effettuare l’autopsia al Brotzu. Sandro Mallus, difeso dall’avvocata Michela Zanda, avrà la possibilità di nominare un proprio consulente di fiducia, così come potranno farlo anche i prossimi congiunti della 78enne deceduta (Francesco e Andrea Mallus, 84 e 44 anni, oltre che Gianpiero Pilloni, 78 anni), i familiari più stretti della parte offesa.

Dopo la denuncia dei carabinieri che si erano presentati nell’abitazione di Sarroch dopo una segnalazione, il 54enne (che ha subito raccontato ai militari quanto accaduto) è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato per le pensioni incassate dopo la morte della madre. Il sospetto degli investigatori è che la pensionata sia deceduta a gennaio del 2023, ma per avere una datazione certa e, soprattutto, per capire le cause della morte di Rosanna Pilloni serviranno almeno tre mesi. Oggi, dopo l’assegnazione dell’incarico, l’equipe della medicina legale del Brotzu andrà a vedere se materialmente sia possibile effettuare l’esame, altrimenti bisognerà attendere che il corpo si scongeli del tutto, così da non alterare l’esito dell’autopsia.

