Per rinascere l’Italia torna agli oriundi 

Come a inizio del secolo scorso, quando l’Italia vinse due Mondiali (1934 e 1938) e, più in là negli anni, ebbe la possibilità di chiamare fior di campioni. È tempo di tornare agli oriundi, i discendenti degli emigrati italiani. «Convocarli è una possibilità. Lo fanno tutti, lo faremo anche noi», il chiaro messaggio del ct Roberto Mancini al termine di Malta-Italia, vinto 2-0 anche grazie al gol messo a segno dall’ultimo dei giocatori entrati a far parte di quella categoria: l’italo argentino Mateo Retegui, attaccante del Club Atlético Tigre.

Nel passato

La punta è sulla strada di Luis Monti (che, con le dovute differenze, giocò l’ultimo atto della Coppa del Mondo con l’Argentina nel 1930 e con gli azzurri 4 anni dopo), Enrique Guaita, Puricelli, gli uruguaiani Juan Alberto Schiaffino, Ghiggia e Montuori e, più recentemente, i fortissimi argentini Omar Sivori e Valentin Angelillo e il brasiliano Josè Altafini. Per arrivare a Mauro German Camoranesi, campione del Mondo nel 2006, e a Thiago Motta, Jorginho ed Emerson (gli ultimi due campioni d'Europa nel 2021)

La necessità

Convocare in Nazionale i giocatori che di italiano hanno solo il passaporto è una necessità visto il poco spazio che i giovani italiani trovano nei club di Serie A. «Gli oriundi sono un valore di carattere sportivo, ma non solo, che va accolto sempre con favore», sottolinea il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, «le nostre Primavere sono insopportabilmente troppo piene di stranieri perché non ci sono italiani». La lista di oriundi sul taccuini del ct e dei suoi collaboratori è lunga. Ci sono il brasiliano Gabriel Strefezza del Lecce (i bisnonni sono siciliani), il trequartista Bruno Zapelli del Belgrano, club argentino di prima divisione, convocato dal tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato, l’attaccante argentino Sebastian Driussi dell’Austin nella Major League statunitense, il centrocampista Matías Soulé Malvano, 20 anni, in forza alla seconda squadra della Juventus, Nicolás Capaldo, cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors oggi al Red Bull Salisburgo, squadra campione d’Austria in carica. E poi i centrocampisti centrali Giuliano Galoppo del San Paolo e Juan Sebastian Sforza del Newell’s Old Boys. Saranno sufficienti a risollevare l’Italia?