Per ricordare il maestro Salis anche un libro 

È stato il maestro per antonomasia, che ha conquistato il cuore dei suoi concittadini con candore, bontà e simpatia. Su Mastru Francesco Antonio Salis ha fondato e diretto il Centro di Cultura Popolare Unla dove nel dopoguerra ha combattuto l’analfabetismo dilagante, insegnando ai pastori, contadini, artigiani, massaie a leggere e a scrivere. Per questa sua appassionante esperienza ha vinto il premio Unesco Reza Pahlavi nel 1967. La comunità celebra Su Mastru, nel centenario della sua nascita, personaggio illustre che ha contribuito a creare le prime cooperative femminili, le tessitrici. Il Centro di cultura lussurgese ha organizzato due giornate di studio in suo onore, oggi e domani. Per l’occasione sarà presentato il libro di Antonio Pinna, sulla sua biografia: “Francesco Salis, un maestro per la comunità”. Con i ragazzi del Centro nel 1976 creò il museo della Tecnologia contadina, una delle prime collezioni etnografiche d’Italia di arnesi e oggetti. Del Museo fu anima e voce narrante fino al 2007. (j. p. )

