Per riaprire le piazze chiuse la sindaca vuole affidarle in gestione 

L’apertura delle piazze del paese chiuse al pubblico, la cura del verde e il piano ancora in studio da parte del Comune proprio per l’affidamento in gestione di alcune di queste piazze per renderle sicure e protette nelle ore di apertura: anche di questo si è parlato nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Sinnai con gli interventi dei consiglieri comunali di “Uniti per Sinnai” Aurora Cappai, di “Sinnai libera” Aldo Lobina e della sindaca Barbara Pusceddu.

Attualmente sono chiuse e aprono solo in rare occasioni le piazze delle Rimembranze, del Milite Ignoto e di via Mascagni: spazi, ha detto Lobina, che devono essere messi a disposizione della cittadinanza. Cappai ha chiesto di accelerare sull’avvio dei lavori di restauro delle piazze, già appaltati, sollecitando anche «l’utilizzo di un disavanzo di bilancio per avviare la sistemazione della piazza di Santa Barbara».

La sindaca Pusceddu ha detto che «è nei piani del Comune affidare in gestione le piazze che così potranno essere utilizzate in sicurezza». Tra i programmi, ha aggiunto, «è previsto anche il collegamento del parcheggio comunale di via Quartu alla via Piave, anche a beneficio dell’attività del vicino teatro». (r. s.)

