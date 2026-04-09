«Per realizzarle stravolte le strade, ma sono deserte» 

Via Dante, in principio. Poi via Paoli, via Sonnino, via dei Conversi, via della Pineta e via Is Mirrionis, solo per fare qualche esempio. Cagliari si è riempita – in periodi diversi fra di loro – di piste ciclabili ma i problemi appaiono superiori ai benefici e al reale utilizzo.

«Sono state realizzate in nome di una mobilità sostenibile, che invece ha avuto l’unico effetto di rendere la percorrenza della città insostenibile», l’attacco di Giuseppe Farris, consigliere di CiViCa 2024. «Sono deserte e pericolose per gli stessi ciclisti: per realizzarle sono stati soppressi parcheggi, ristrette le carreggiate, messe in ginocchio tante attività commerciali di prossimità. Ma, nonostante vengano percorse da meno di 100 ciclisti al giorno, il Comune continua a destinarvi ingentissime risorse. Come conferma l’ultima variazione di bilancio».

Dall’opposizione, critico anche il commento di Pierluigi Mannino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. «Il tema delle piste ciclabili a Cagliari è tra i più roventi», affonda. «C’è un contrasto inevitabile tra interessi legittimi: i ciclisti reclamano percorsi davvero sicuri e completi, gli automobilisti una viabilità fluida e parcheggi sufficienti. I primi interventi, spesso affrettati per impegnare i fondi, hanno finito per scontentare tutti e creato reti frammentarie, interrotte e irrazionali. Abbiamo così strade ristrette, più traffico, inquinamento e disagi. È ora di fermarsi a riflettere: riportiamo ordine, col coraggio di rivedere scelte rivelatesi sbagliate e progettare tracciati razionali, con la verifica ex post degli interventi realizzati per accertarne l’efficacia e l’impatto rispetto agli obiettivi iniziali».

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