Tre vittorie in una settimana hanno portato a un giorno di riposo non programmato. E così il Cagliari, reduce dal tris contro Frosinone, Udinese (in Coppa Italia) e Genoa, si ritroverà questo pomeriggio al Crai Sport Center. Ranieri, che ha voluto premiare i rossoblù, guiderà la ripresa degli allenamenti con l'obiettivo puntato sulla sfida di sabato sera (inizio ore 18) allo Stadium contro la Juventus.

Tutti sulla corda

La gara col Genoa lo ha confermato, nel Cagliari di Ranieri tutti devono essere pronti a sfruttare l'occasione. Anche adesso che la rosa rossoblù è quasi al completo. Alla ripresa mancheranno, oltre al solito Capradossi, Nandez e Di Pardo, entrambi messi ko da una lesione ai flessori e che li terrà fuori ancora per 2-3 settimane. Non preoccupa Hatzidiakos, che col Genoa ha ricevuto una botta alla testa. Per il resto, tutti disponibili e pronti a dare un contributo alla ricerca dell'impresa contro la Juventus, arrivata al secondo posto in classifica e a -2 dalla vetta. Per Ranieri l'imbarazzo della scelta, soprattutto in attacco, dove sperano di battere la concorrenza i vari Luvumbo, Oristanio, Petagna, Pavoletti, Shomurodov, Lapadula e Pereiro. E aspetta anche Viola, sempre decisivo nei suoi ingressi a gara in corso. (al.m.)

