Per Ranieri è arrivato il momento delle scelte 

Corre e scalcia insieme al gruppo, ormai, e punta a una maglia da titolare per lo scontro diretto di domenica a Udine. Sulemana strappa così un sorriso a Ranieri e gli consente di avere più soluzioni nel cuore del campo dove il Cagliari ha faticato non poco ultimamente. Il tecnico romano dovrà attendere, invece, almeno sino a febbraio per poter contare su Oristanio. Tra i lungodegenti, l’ex Inter potrebbe essere il primo a tornare. A seguire Shomurodov, infine Mancosu per il quale i tempi di recupero sono più lunghi dopo intervento al ginocchio.

La formazione

La preparazione al “Crai Sport Center” prosegue questo pomeriggio con una sola seduta, decisiva in vista della rifinitura in programma domani mattina, sempre nel centro sportivo di Assemini, prima della partenza per il Friuli. Solo allora Ranieri scioglierà le riserve sulla formazione. Probabile il ritorno alla difesa a quattro, con la coppia Dossena-Mina. Maxi ballottaggio in attacco dove scalpita Gaetano (a segno contro la Lazio) e dove potrebbe ritrovare una maglia da titolare Petagna (rimasto in panchina per tutta la gara sabato scorso).

Qui Udine

Contrariamente a quanto era accaduto nella sfida interna con il Monza, durante la quale gli ultras erano rimasti all'esterno dell'impianto, la Curva Nord dell'Udinese stavolta farà il proprio ingresso al “Bluenergy Stadium”. I supporter più caldi acquisteranno i biglietti nel settore Distinti, l'unico nel quale potranno affluire gli spettatori della Curva Nord, che resterà chiusa per disposizione della giustizia sportiva dopo l'episodio discriminatorio contro il portiere del Milan, Maignan. Quanto alla formazione, ancora out capitan Pereyra mentre si va verso la riconferma dei titolari che lunedì sera hanno sbancato il campo della Juventus.

