Per Radunovic una parata che vale un gol 

Prima frazione di gioco ad alta intensità con diversi scontri fisici nel recupero palla da parte di entrambi i contendenti, situazioni in cui il direttore di gara concede frequentemente il vantaggio consentendo una maggiore fluidità nello sviluppo delle azioni. Nella ripresa, dopo qualche minuto, palla gol per Lapadula servito dalla “spizzata” di Prelec e intervento del portiere pisano Nicolas a sventare la conclusione. Nella circostanza l’assistente rileva la posizione irregolare, millimetrica, di Lapadula. Al 55’ primo giallo per punire la trattenuta molta vistosa di Nagy sulla ripartenza di Nandez. All’88’ cartellino giallo per il capitano dei toscani Caracciolo che stende Mancosu, bravo a creare la superiorità numerica con un dribbling a venti metri dalla porta. Corretti i minuti di extra time assegnati in coda ai due tempi. Direzione di gara ottimale.