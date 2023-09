Per Radunovic è come un esame dopo Bologna 

L'errore di Bologna è un fantasma che Boris Radunovic può scacciare via in 90 minuti, quelli che Claudio Ranieri gli concede per fare il grande salto. «Perché tutti i portieri sbagliano», ha spiegato il tecnico venerdì in conferenza stampa, «anche i più grandi. Ma i più grandi l'errore se lo mettono alle spalle e vanno avanti».

Provaci ancora, Boris

Minuto 89 al Dall'Ara, il tiraccio di Kristiansen si trasforma in una saponetta avvelenata. Radunovic protende le braccia in avanti, prende la palla che però gli scivola giù, proprio sui piedi di Fabbian. La frittata è servita, l'uomo che un anno fa è stato tra i grandi protagonisti della promozione del Cagliari finisce sul banco degli imputati, principale responsabile della sconfitta. Non per Ranieri, che già nel dopo partita lo aveva difeso. Una difesa che il tecnico ha ribadito a poche ore dalla sfida con l'Udinese. «L'anno scorso ha fatto un campionato meraviglioso, ci ha portato in Serie A. Per me è importante vedere come lui si mette alle spalle quell'errore». Due settimane di lavoro, in mezzo anche la convocazione nella nazionale serba e pazienza se Boris ha vissuto l'esperienza da spettatore, con una panchina e una tribuna.

Voltare pagina

Ranieri si mette il camice da psicologo, ne ha viste tante in carriera. Sa che alle spalle di Radunovic spinge silenziosamente Scuffet, che oggi probabilmente avrebbe venduto l'anima al diavolo per giocare contro la “sua” Udinese. Ma Sir Claudio non ha dubbi: «Il titolare resta Radunovic». Ma la fiducia va meritata e confermata. Chi indossa i guanti da portiere sa che l'errore è dietro l'angolo, ma l'errore più grosso sarebbe fermarsi a quello sbaglio. Ed ecco l'assist di Ranieri al suo numero uno: «Tutti i portieri, anche i più grandi, hanno commesso errori. Ma i più grandi portieri l'errore se lo sanno mettere alle spalle. Mi sembra giusto dargli ancora la possibilità di farmi vedere che ha il carattere del portiere. Ha già dimostrato di essere un buonissimo portiere. Ora mi faccia vedere che quell'errore lo ha messo via».

Supereroe

Radunovic è pronto a riprendersi tutto. Lo scorso anno ha raccolto l'eredità di Cragno. Qualche mugugno all'inizio, soprattutto quando Liverani lo chiamava a giocare con i piedi come primo organizzatore di gioco. Ad Ascoli ancora ringraziano. Quando Ranieri gli ha chiesto solo di parare, Boris ha vestito i panni del supereroe: metà delle 24 gare col tecnico di Testaccio in panchina si sono chiuse senza reti al passivo e Radunovic ha subito appena 15 reti. Con l'apoteosi della finale d'andata nei playoff col Bari, una serie di interventi miracolosi, compreso un rigore parato, a tener vivo il Cagliari, poi vittorioso al San Nicola. Il gigante di Belgrado la Serie A se l'è presa in tuffo sul campo. E oggi, con l'Udinese, cercherà di tenersela stretta al petto. Per dimostrare di essere portiere vero nell'anima.

