Sono “Storie di formazione”, oggi alle 15, su Videolina. Il viaggio nel sistema ITS della Sardegna fa tappa a Cagliari per la quarta puntata dedicata all’ITS Academy Novitas 4.0. Qui l’obiettivo principale è la formazione e la certificazione di tecnici superiori in grado di intervenire nei differenti comparti del settore dell’Information Communication Technology. Il programma è condotto da Alessandra Corrias (nella foto) con la regia di Renzo Gualà.