«Per quest’opera di pochi chilometri si blocca una città» 

Non ha mai nascosto i dubbi sul mancato coordinamento dei cantieri, Giuseppe Farris. «Zedda si sta muovendo in continuità con Truzzu e sta consentendo di aprire nuovi cantieri senza chiudere quelli già avviati», dice il consigliere comunale di CiviCa 2024. «Da un mese e mezzo abbiamo viale Diaz ridotta a una corsia per marcia e da tempo anche viale Cimitero è “bloccato”, senza dimenticare il cantiere di via Roma, il principale asse viario della città». Non solo. «Truzzu aveva firmato un’ordinanza nel 2021 in cui consentiva i lavori anche di notte per la linea 3, Repubblica-Matteotti, purtroppo non risulta che quell’ordinanza», ora scaduta, «sia mai stata utilizzata», dice ancora. E aggiunge. «Per realizzare due chilometri e mezzo di binari stiamo bloccando la città e procurando danni alle attività produttive».

«Non vediamo l’ora che i cantieri aperti nel centro città siano terminati e Cagliari sia finalmente accessibile ovunque», dice Francesca Mulas consigliera di Avs e componente della commissione Mobilità. «La metro, che è dell’Arst, è un’opera importante che permetterà collegamenti più funzionali ed efficienti con la città metropolitana, per questo è necessario che i lavori procedano spediti e, per quanto possibile, senza ritardi». ( ma. mad. )

