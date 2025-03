«Per questi lavori accumulati ritardi ed enormi disagi» 

Cumuli di terra e, lastre accatastate e incellofanate ai bordi, tubi aggrovigliati. Il disordine che si scorge curiosando tra i cantieri della metro rende bene l’idea della frenesia con la quale gli operai stanno lavorando per chiudere il prima possibile. Ma restituisce anche «il ritardo con cui vanno avanti i lavori», dice Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024. «Ora Arst avvia le prove di circolazione, ma sono passati cinque mesi dalla fine dei lavori», alla fermata di San Saturnino. «Perché tutto questo tempo?», domanda. Non solo. «Il cantiere di viale Diaz, aperto la scorsa estate, doveva essere completato a gennaio del 2025, quello di viale Cimitero sarebbe dovuto finire a febbraio di quest’anno, poi ci sono le opere da completare in piazza Calcutta. Senza considerare il cantiere più delicato per l’impatto sulla viabilità, quello di via Roma dove mi auguro che il sindaco abbia il buonsenso di pretendere che vengano ultimati gli altri lavori prima di dare l’assenso ai nuovi. La durata iniziale di tutti i lavori della linea 3 della metropolitana leggere era di 836 giorni, siamo già a circa 1300 giorni. Se anche dovessero finire tutto entro il 2026, il dubbio è legittimo, i lavori saranno durati più del doppio del previsto. Per questo motivo», conclude Farris, «oggi presenterò un’interrogazione in Consiglio». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA