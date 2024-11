Per quattro giorni le strade del paese saranno le “Vie del Natale” 

Quattro serate sulle “Vie del Natale a Sinnai” con hobbisti, artigiani, associazioni locali, e una serie di attività di intrattenimento per tutti. L'iniziativa è del Comune. Il primo appuntamento è in programma per domenica nella vie Trieste (dal civico 33 al civico 70) e e Roma (dal civico 29 al civico 44). Mercoledì 4 dicembre, festa della patrona Santa Barbara, l'appuntamento è in via Roma (dal civico 102 al civico 268) e in via Mara (dal civico 1 al civico 30). Il 13 dicembre, tutti in via Giardini (dal civico 1 al civico 37). La chiusura è prevista per il 20 dicembre in via Pineta (dal civico 20 al 47).

In questi quattro giorni natalizi, dalle 16 alle 22, «i visitatori - si legge in un comunicato - potranno passeggiare tra le bancarelle, scoprire regali originali e gustare prelibatezze tipiche delle festività. Un'occasione unica per vivere il Natale in maniera autentica e coinvolgente, riscoprendo la bellezza delle tradizioni locali e il calore delle festività invernali».

La Polizia locale ha già studiato la segnaletica per l’occasione con la chiusura delle strade nelle ore della manifestazione. Intanto commercianti, negozianti e residenti preparano gli addobbi natalizi. (r. s.)

