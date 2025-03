Per quattro giorni acqua con il contagocce 

A partire da domani e fino a giovedì 3 aprile, i tecnici di Abbanoa interverranno sull’acquedotto Campidano, nel ramo “Donori-Sestu”, con una serie di lavori di manutenzione che coinvolgeranno anche il territorio di San Sperate. Gli interventi, programmati nelle località Sa frisa, Massidda, su Margini e Picciau, renderanno necessaria una parziale sospensione dell’operatività dell’acquedotto ogni giorno dalle 8.30 alle 17.

Per evitare disagi ai cittadini, Abbanoa ha predisposto un piano di emergenza: l’erogazione dell’acqua sarà garantita grazie a manovre in rete e alle riserve immagazzinate nei serbatoi comunali, attualmente in fase di riempimento al massimo della capacità. Tuttavia, potrebbero verificarsi cali di pressione, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Abbanoa assicura che l’approvvigionamento sarà costantemente monitorato per ridurre al minimo i disservizi. (m. p.)

