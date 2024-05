Per qualcuno sarà il giorno dei saluti 

Aspettando di conoscere il futuro di Claudio Ranieri, Cagliari-Fiorentina di giovedì potrebbe essere la serata dei saluti per diversi rossoblù. Al di là delle infinite vie del mercato per quei giocatori ancora legati da contratto, sono nove gli elementi della rosa che vedranno scadere il proprio legame col Cagliari il prossimo 30 giugno.

Prestiti

Una stagione e poi si vedrà. Questi gli accordi per Gianluca Gaetano, Gaetano Oristanio, Andrea Petagna ed Eldor Shomurodov. Per il primo, col Napoli è stato stipulato a gennaio un prestito secco: il giocatore tornerà alla base e lì potrebbe restare, anche se il ds Bonato (che già aveva avuto il giocatore a Cremona) spera di poter aprire le porte a un nuovo prestito. Con l'Inter si dovrà discutere il destino di Oristanio, per il quale c'è un diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri. Il giocatore sarebbe ben felice di restare, soprattutto in caso di conferma di Ranieri, ma l'Inter vorrebbe riportare il giocatore a Milano per poi utilizzarlo come pedina di scambio in altre operazioni. Situazioni diverse quelle di Petagna e Shomurodov: il primo, non certo protagonista di una stagione esaltante, non verrà riscattato (8 milioni) e tornerà al Monza, mentre per l'uzbeko si valuterà con la Roma un eventuale sconto ai 10 milioni fissati per il riscatto.

Scadenze

A salvezza ottenuta, il direttore sportivo Bonato (con legame prolungato al 2026) dovrà valutare il futuro dei tanti giocatori il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Tra poco più di un mese, infatti, diventeranno parametri zero Nahitan Nandez, capitan Leonardo Pavoletti, Nicolas Viola, Marco Mancosu e Simone Aresti. Per il portiere questa potrebbe esser stata l'ultima stagione da giocatore (ha compiuto 38 anni lo scorso 15 marzo).

Fiato sospeso

Il capocannoniere Viola e il capitano Pavoletti sarebbero ben lieti di legarsi ancora al Cagliari, che potrebbe tenere i due leader dello spogliatoio, così come Mancosu, reduce da una stagione da incubo per gli infortuni. Infine, per Nandez sembra improbabile un rinnovo, a meno che il giocatore non spiazzi tutti (soprattutto l'agente) e decida di restare, tagliandosi notevolmente l'attuale ingaggio. (al.m.)

