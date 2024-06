Per Pusceddu giunta a trazione Progressista 

A Sinnai, dopo due settimane di incontri bilaterali, i conti per la composizione della nuova Giunta comunale sono fatti: salvo sorprese clamorose, al Pd, che già esprime la sindaca, andrebbe anche un assessorato, ai Progressisti (il partito più votato in assoluto, quasi al 20 per cento) la presidenza del Consiglio e due assessorati (uno dei quali con carica di vicesindaco – o vicesindaca), e un assessorato ciascuno per Centro popolare, ProSinnia (in quota Alleanza Verdi-Sinistra) e Sinnai 360°.

Nomi? Per carità: la firma delle deleghe è prevista per domani sera, mentre l’annuncio ufficiale avverrà dopodomani in aula consiliare la sindaca Barbara Pusceddu. Quindi, per ora, zero anticipazioni ufficiali. Però qualche ragionamento lo si può fare.

I nomi in lizza

Un’indicazione utile l’ha data la stessa Pusceddu: conteranno la parità fra generi, ha detto due settimane fa, il peso elettorale e le competenze. Parità fra generi, contando anche la sindaca, significherà che in Giunta quattro componenti saranno di sesso maschile e tre di sesso femminile.

Per quanto riguarda il peso elettorale sembra difficile non immaginare un incarico per il candidato consigliere più votato in assoluto: Maurizio Boassa dei Progressisti, commerciante e direttore di una corale maschile, il cui nome è stato scritto sulla scheda elettorale da 405 cittadini. Finora non ha mai avuto incarichi amministrativi: potrebbe debuttare con un assessorato. Il secondo candidato più votato è a quota 340: è Massimo Mallocci , anche lui dei Progressisti. Geometra, a differenza del compagno di lista è già stato assessore in passato. La terza più votata è di nuovo una Progressista, l’educatrice Sara Falqui , 252. Due voti in più di Michela Matta del Pd, praticante legale 25enne, data come probabile assessora.

Saranno Boassa, Mallocci e Falqui i nominati in quota Progressisti? Probabilmente no: «C’è chi preferisce restare semplice consigliere», si limita a dire Sandro Serreli, ex sindaco e coordinatore provinciale del partito. Pusceddu conferma: «Alcuni assessorati andranno a candidati non eletti». Il che autorizzerebbe a immaginare un posto in Giunta per l’ex vicesindaca di Matteo Aledda, Katiuscia Concas , che fu candidata a sindaca (sconfitta) contro Tarcisio Anedda, stavolta eletta consigliera con 174 preferenze.

Nella lista del Centro popolare la più votata è Maria Giacinta Porceddu , 170 preferenze, seguita a quota 155 dall’esperto Paolo Usai (è già stato assessore: l’esperienza potrebbe contare), mentre per ProSinnia (che correva nella stessa lista insieme al Movimento cinquestelle) il più votato è Cristiano Spina e per Sinnai 360° Alessio Serra .

Fuori giunta

Resterebbe priva di rappresentanza in Giunta l’ultima lista entrata a far parte della coalizione del campo largo sinnaese, “Orizzonte in Comune”, guidata da Nuccio Melis : «Le consultazioni – dice lui – si sono svolte in un clima di assoluta serenità». Per il gruppo potrebbe arrivare la presidenza di una Commissione di peso.

